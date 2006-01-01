Blog
Alina Pshenichnicova
NJ author since 2019
Role:
Middle Email Marketer
Company:
Netpeak
How to Achieve a ROMI of 5477.3% in the First Month: PUMA Email Marketing Case Study
Case Studies
Email marketing
How to Achieve a ROMI of 5477.3% in the First Month: PUMA Email Marketing Case Study
3450
6
What Will Email Marketing and Customer Engagement Look Like in 2025? Chatbots and New Channels
Email marketing
What Will Email Marketing and Customer Engagement Look Like in 2025? Chatbots and New Channels
1888
4
Fatline.com.ua Success Story: How to Increase Income From Email Campaign With Content Plan Diversity
Case Studies
Email marketing
Fatline.com.ua Success Story: How to Increase Income From Email Campaign With Content Plan Diversity
5135
8
Pandora.kz Email Marketing Case Study – How Email Generated 30% of Total Revenue Across All Sales Channels
Case Studies
Email marketing
Pandora.kz Email Marketing Case Study – How Email Generated 30% of Total Revenue Across All Sales Channels
6630
6