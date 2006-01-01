Case Studies Email

How to Generate 23% More Email Revenue in the Low Summer SALE Season Than in the High Season: PUMA Case Study
Case Studies Email marketing
9 months ago 9
Valeriya Lisnyak
4346 6
How to Develop a Traveler Retention Strategy: A Case Study of Collaboration with Karta.com
Case Studies Email marketing
10 months ago 13
Olha Bielik
4119 3
Specifics of Creating a Welcome Email Series for a Service Brand: The marfacabinets.com Case Study
Email marketing
a year ago 11
Valeriya Lisnyak
4362 4
How to Relaunch Your Email Channel and Get 19% Conversion Rate from Bulk Emails and 125% from Triggered Emails: The PDL-Profit Case Study
Case Studies Email marketing
a year ago 9
Valeriya Lisnyak
6560 0
The Lace Clothing Store Case Study: Launching an Email Channel for Full ROI in 4 Months and 7% of Total Ecommerce Revenue
Case Studies Email marketing
a year ago 5
Valeriya Lisnyak
6184 4
MOYO Email Marketing Case Study: How to Create Unique Gamification with Link Redirection
Case Studies Email marketing
a year ago 7
Khrystyna Kruk
6486 2
How I Achieved a 39% Response Rate After Sending Cold Emails to 100 of the Most Influential Experts in B2B Sales
Email marketing
2 years ago 5
Oleg Belozor
4424 2
An Online Store Case Study: How Pop-up Notifications Help Drive Sales
Case Studies Email marketing
2 years ago 5
Olena Badovska
6632 1
How to Engage Customers Using Email Marketing: ATB Case Study
Case Studies Email marketing
2 years ago 6
Oleksandr Korobov
6011 2
Why Mailing a Purchased Email List is Dangerous and How to Improve Domain Reputation: An Anti-Case Study
Case Studies Email marketing
2 years ago 4
Alina Kitaieva
4756 2
Fatline.com.ua Success Story: How to Increase Income From Email Campaign With Content Plan Diversity
Case Studies Email marketing
3 years ago 3
Alina Pshenichnicova
5135 8
Office-Expert Case Study: Email Marketing for Office Supplies Shop – How to Get Customers to Spend More Than $100k Per Month
Case Studies Email marketing
3 years ago 4
Alina Kitaieva
5073 8
Case Study: Email Marketing For Office Supplies Store – How CDP Integration Can Bring Up to 50% of All Revenue From Triggers
Case Studies Email marketing
3 years ago 3
Alina Kitaieva
4315 8
Kulibin.com.ua Success Story: Monthly Subscription Growth by 100%
Case Studies Email marketing
3 years ago 3
Viktoria Bondarenko
3570 9
Artbooks Success Story: Increased Conversion Rate by 3.53% Using Email Newsletters
Case Studies Email marketing
3 years ago 3
Alina Kitaieva
3411 11
Avtokrisla.com Email Marketing Case Study – «Order Completed» Trigger Letter as an Additional Source of Income
Case Studies Email marketing
3 years ago 3
Alina Kitaieva
3682 6
Vchasno.ua Email Marketing Case Study – Developed Communication Maps and Prepared for a Trigger Email Campaign Launch
Case Studies Email marketing
3 years ago 5
Alina Kitaieva
5919 6
Show more