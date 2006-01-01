Blog
Case Studies Email
How to Generate 23% More Email Revenue in the Low Summer SALE Season Than in the High Season: PUMA Case Study
Case Studies
Email marketing
9 months ago
9
Valeriya Lisnyak
4346
6
How to Develop a Traveler Retention Strategy: A Case Study of Collaboration with Karta.com
Case Studies
Email marketing
10 months ago
13
Olha Bielik
4119
3
Specifics of Creating a Welcome Email Series for a Service Brand: The marfacabinets.com Case Study
Email marketing
a year ago
11
Valeriya Lisnyak
4362
4
How to Relaunch Your Email Channel and Get 19% Conversion Rate from Bulk Emails and 125% from Triggered Emails: The PDL-Profit Case Study
Case Studies
Email marketing
a year ago
9
Valeriya Lisnyak
6560
0
The Lace Clothing Store Case Study: Launching an Email Channel for Full ROI in 4 Months and 7% of Total Ecommerce Revenue
Case Studies
Email marketing
a year ago
5
Valeriya Lisnyak
6184
4
MOYO Email Marketing Case Study: How to Create Unique Gamification with Link Redirection
Case Studies
Email marketing
a year ago
7
Khrystyna Kruk
6486
2
How I Achieved a 39% Response Rate After Sending Cold Emails to 100 of the Most Influential Experts in B2B Sales
Email marketing
2 years ago
5
Oleg Belozor
4424
2
An Online Store Case Study: How Pop-up Notifications Help Drive Sales
Case Studies
Email marketing
2 years ago
5
Olena Badovska
6632
1
How to Engage Customers Using Email Marketing: ATB Case Study
Case Studies
Email marketing
2 years ago
6
Oleksandr Korobov
6011
2
Why Mailing a Purchased Email List is Dangerous and How to Improve Domain Reputation: An Anti-Case Study
Case Studies
Email marketing
2 years ago
4
Alina Kitaieva
4756
2
Fatline.com.ua Success Story: How to Increase Income From Email Campaign With Content Plan Diversity
Case Studies
Email marketing
3 years ago
3
Alina Pshenichnicova
5135
8
Office-Expert Case Study: Email Marketing for Office Supplies Shop – How to Get Customers to Spend More Than $100k Per Month
Case Studies
Email marketing
3 years ago
4
Alina Kitaieva
5073
8
Case Study: Email Marketing For Office Supplies Store – How CDP Integration Can Bring Up to 50% of All Revenue From Triggers
Case Studies
Email marketing
3 years ago
3
Alina Kitaieva
4315
8
Kulibin.com.ua Success Story: Monthly Subscription Growth by 100%
Case Studies
Email marketing
3 years ago
3
Viktoria Bondarenko
3570
9
Artbooks Success Story: Increased Conversion Rate by 3.53% Using Email Newsletters
Case Studies
Email marketing
3 years ago
3
Alina Kitaieva
3411
11
Avtokrisla.com Email Marketing Case Study – «Order Completed» Trigger Letter as an Additional Source of Income
Case Studies
Email marketing
3 years ago
3
Alina Kitaieva
3682
6
Vchasno.ua Email Marketing Case Study – Developed Communication Maps and Prepared for a Trigger Email Campaign Launch
Case Studies
Email marketing
3 years ago
5
Alina Kitaieva
5919
6
