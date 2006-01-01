Blog
Valeriya Lisnyak
NJ author since 2022
Role:
Middle Email Marketer
Company:
Netpeak
Information about yourself
Specialist in email marketing. I have been working at Netpeak Agency Ukraine since 2022.
Journal posts
Case Studies
Email marketing
4345
6
How to Generate 23% More Email Revenue in the Low Summer SALE Season Than in the High Season: PUMA Case Study
Email marketing
2383
8
Email Marketing for the Service Industry: Building an Effective Strategy
Email marketing
4362
4
Specifics of Creating a Welcome Email Series for a Service Brand: The marfacabinets.com Case Study
Case Studies
Email marketing
6560
0
How to Relaunch Your Email Channel and Get 19% Conversion Rate from Bulk Emails and 125% from Triggered Emails: The PDL-Profit Case Study
Case Studies
Email marketing
6184
4
The Lace Clothing Store Case Study: Launching an Email Channel for Full ROI in 4 Months and 7% of Total Ecommerce Revenue
Email marketing
7721
2
How to Measure Your Newsletter Performance: 10 Key Email Marketing Metrics
Email marketing
3237
6
Ten Ways for Email List Building
