Valeriya Lisnyak

NJ author since 2022
Role:
Middle Email Marketer
Company:
Netpeak
Information about yourself
Specialist in email marketing. I have been working at Netpeak Agency Ukraine since 2022.

Journal posts

Case Studies
Email marketing
4345 6
How to Generate 23% More Email Revenue in the Low Summer SALE Season Than in the High Season: PUMA Case Study
Email marketing
2383 8
Email Marketing for the Service Industry: Building an Effective Strategy
Email marketing
4362 4
Specifics of Creating a Welcome Email Series for a Service Brand: The marfacabinets.com Case Study
Case Studies
Email marketing
6560 0
How to Relaunch Your Email Channel and Get 19% Conversion Rate from Bulk Emails and 125% from Triggered Emails: The PDL-Profit Case Study
Case Studies
Email marketing
6184 4
The Lace Clothing Store Case Study: Launching an Email Channel for Full ROI in 4 Months and 7% of Total Ecommerce Revenue
Email marketing
7721 2
How to Measure Your Newsletter Performance: 10 Key Email Marketing Metrics
Email marketing
3237 6
Ten Ways for Email List Building
