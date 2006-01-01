Kateryna Poltorak

Information about yourself

Marketing Strategist, PhD in Economics. I have been involved in marketing all my professional life. I started in the field of marketing research in 2010; in 2016, I wrote and defended my dissertation on marketing internet communication. In the same year, I started working in digital marketing. I have worked with well-known FMCG brands and the automotive market (Land Rover, Jaguar, Mazda, Toyota, Lexus).