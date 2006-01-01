Blog
Facebook
Fashion Advertising PPC: How to Stand Out in the Age of Microtrends
Online Advertising
a month ago
11
Anton Lipsky
581
0
How to Set Up Targeting for Instagram and Facebook Ads: A Step-by-Step Guide
Online Advertising
5 months ago
17
Anna Fedorenko
8285
2
Facebook Ad Creatives: Best Practices from Netpeak Journal
Online Advertising
a year ago
14
Oksana Bondarenko
3824
3
A Comprehensive Guide to Facebook Ad Targeting Options
Online Advertising
a year ago
20
Oksana Bondarenko
21454
2
Setting Up Image Customization for Facebook Dynamic Ads: A Step-by-Step Guide
Online Advertising
a year ago
17
Roman Mordvinov
4580
15
How to Use Facebook's Advanced Audience Settings to Improve Your Ad Campaign Results
Online Advertising
2 years ago
6
Olga Serebrianska
7377
2
A/B Testing on Facebook: What Is It and How to Set Up an Ad Split Test?
Online Advertising
2 years ago
8
Olga Serebrianska
6324
3
A Guide to Posting Perfect Facebook Carousel Ads
Online Advertising
2 years ago
11
Yaroslav Cherkaskyi
73622
11