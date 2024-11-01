Services
Clients
Case Studies
Glossary
Contacts
About Us
Alliance
Services
Clients
Case Studies
Glossary
Contacts
About Us
Alliance
Let’s talk
Case Studies
Online Advertising
Web Analytics
App Marketing
Retention
SEO
Mobile
SMM
Email marketing
UI/UX & CRO
SEO
SEO Academy
Technical SEO
Link Building
On-Page SEO
Case Studies
Online Advertising
Contextual Advertising
French Kiss
Deep Dives
Trends Review
Email & Retention Marketing
Email Academy
Case Studies
Web Analytics
Analytics Academy
Google Analytics
Case Studies
Content Marketing
Content Ideas
Business
Marketing
Insights
Team
Processes
Mobile
Guides
Case Studies
SMM
SMM Academy
Marketplace
Amazon
UI/UX & CRO
Services
Clients
Case Studies
Glossary
Contacts
About Us
Alliance
Case Studies
Online Advertising
Web Analytics
App Marketing
Retention
SEO
Mobile
SMM
Email marketing
UI/UX & CRO
SEO
SEO Academy
Technical SEO
Link Building
On-Page SEO
Case Studies
Online Advertising
Contextual Advertising
French Kiss
Deep Dives
Trends Review
Email & Retention Marketing
Email Academy
Case Studies
Web Analytics
Analytics Academy
Google Analytics
Case Studies
Content Marketing
Content Ideas
Business
Marketing
Insights
Team
Processes
Mobile
Guides
Case Studies
SMM
SMM Academy
Marketplace
Amazon
UI/UX & CRO
Home
/
Email & Retention Marketing
/
Case Studies
Case Studies Email
How to Generate 23% More Email Revenue in the Low Summer SALE Season Than in the High Season: PUMA Case Study
Case Studies
Email & Retention Marketing
Retention Marketing
a year ago
5
Valeriya Lisnyak
5616
6
How to Develop a Traveler Retention Strategy: A Case Study of Collaboration with Karta.com
Case Studies
Email & Retention Marketing
a year ago
8
Olha Bielik
5142
3
Specifics of Creating a Welcome Email Series for a Service Brand: The marfacabinets.com Case Study
Email & Retention Marketing
2 years ago
8
Valeriya Lisnyak
4993
4
How to Relaunch Your Email Channel and Get 19% Conversion Rate from Bulk Emails and 125% from Triggered Emails: The PDL-Profit Case Study
Case Studies
Email & Retention Marketing
2 years ago
5
Valeriya Lisnyak
7556
0
The Lace Clothing Store Case Study: Launching an Email Channel for Full ROI in 4 Months and 7% of Total Ecommerce Revenue
Case Studies
Email & Retention Marketing
2 years ago
4
Valeriya Lisnyak
6957
4
MOYO Email Marketing Case Study: How to Create Unique Gamification with Link Redirection
Case Studies
Email & Retention Marketing
2 years ago
5
Khrystyna Kruk
7099
2
How I Achieved a 39% Response Rate After Sending Cold Emails to 100 of the Most Influential Experts in B2B Sales
Email & Retention Marketing
2 years ago
4
Oleg Belozor
5123
2
An Online Store Case Study: How Pop-up Notifications Help Drive Sales
Case Studies
Email & Retention Marketing
2 years ago
3
Olena Badovska
7425
1
How to Engage Customers Using Email Marketing: ATB Case Study
Case Studies
Email & Retention Marketing
2 years ago
4
Oleksandr Korobov
6740
2
Why Mailing a Purchased Email List is Dangerous and How to Improve Domain Reputation: An Anti-Case Study
Case Studies
Email & Retention Marketing
2 years ago
3
Alina Kitaieva
5452
2
Fatline.com.ua Success Story: How to Increase Income From Email Campaign With Content Plan Diversity
Case Studies
Email & Retention Marketing
3 years ago
2
Alina Pshenichnicova
5724
8
Office-Expert Case Study: Email Marketing for Office Supplies Shop – How to Get Customers to Spend More Than $100k Per Month
Case Studies
Email & Retention Marketing
4 years ago
2
Alina Kitaieva
5814
8
Case Study: Email Marketing For Office Supplies Store – How CDP Integration Can Bring Up to 50% of All Revenue From Triggers
Case Studies
Email & Retention Marketing
4 years ago
2
Alina Kitaieva
6135
8
Kulibin.com.ua Success Story: Monthly Subscription Growth by 100%
Case Studies
Email & Retention Marketing
4 years ago
2
Viktoria Bondarenko
4173
9
Artbooks Success Story: Increased Conversion Rate by 3.53% Using Email Newsletters
Case Studies
Email & Retention Marketing
4 years ago
2
Alina Kitaieva
4024
11
Avtokrisla.com Email Marketing Case Study – «Order Completed» Trigger Letter as an Additional Source of Income
Case Studies
Email & Retention Marketing
4 years ago
2
Alina Kitaieva
4341
6
Vchasno.ua Email Marketing Case Study – Developed Communication Maps and Prepared for a Trigger Email Campaign Launch
Case Studies
Email & Retention Marketing
4 years ago
3
Alina Kitaieva
6714
6
Show more