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Glossary
Contacts
About Us
Alliance
Case Studies
Online Advertising
Web Analytics
App Marketing
Retention
SEO
Mobile
SMM
Email marketing
UI/UX & CRO
SEO
SEO Academy
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On-Page SEO
Case Studies
Online Advertising
Contextual Advertising
French Kiss
Deep Dives
Trends Review
Email & Retention Marketing
Email Academy
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Email & Retention Marketing
/
Email Academy
Email Academy – tips and expert articles
The Psychology Behind Email Marketing: Writing Emails That Drive Sales
Email & Retention Marketing
11 months ago
9
Alina Mostinets
3231
6
How to collect contacts for email newsletters and cold calls using Google Earth
Email & Retention Marketing
a year ago
4
Anton Liakhovskii
2212
4
What Will Email Marketing and Customer Engagement Look Like in 2026? Chatbots and New Channels
Email & Retention Marketing
a year ago
3
Alina Pshenichnicova
2997
4
Email Marketing for the Service Industry: Building an Effective Strategy
Email & Retention Marketing
a year ago
12
Valeriya Lisnyak
3194
8
All About Transactional Emails and How to Use Them
Email & Retention Marketing
a year ago
16
Nataliia Barashkova
6866
6
What Are .sig Files, and How Do You Use Them?
Email & Retention Marketing
a year ago
5
Natalia Koshel
20395
3
Email Newsletters for Online Stores, From Idea to Launch
Email & Retention Marketing
2 years ago
20
Anastasiia Sadovnikova
3862
1
Email Newsletter Design: A Complete Guide
Email & Retention Marketing
2 years ago
11
Viktoriya Shatskaya
5552
2
Email Bounce Back: Strategies to Overcome Email Delivery Challenges
Email & Retention Marketing
2 years ago
6
Solomiya Stasiuk
5227
2
How to Measure Your Newsletter Performance: 10 Key Email Marketing Metrics
Email & Retention Marketing
2 years ago
11
Valeriya Lisnyak
9146
2
How to Create a Customer Journey Map in Email Marketing
Email & Retention Marketing
2 years ago
9
Solomiya Stasiuk
8728
2
How a New IP Address Can Break Into the World of Big Email Campaigns: Warming Up a Newbie
Email & Retention Marketing
2 years ago
5
Evgenia Lebedeva
2714
2
What Is Email Marketing? A Complete Guide
Email & Retention Marketing
2 years ago
16
Khrystyna Kruk
5675
2
AMP Emails: Take Your Mailing List and Customer Engagement to the Next Level
Email & Retention Marketing
2 years ago
4
Evgenia Lebedeva
3022
2
What is RFM Analysis and How to Segment Customers
Email & Retention Marketing
2 years ago
10
Dmytro Havrylov
5080
2
Ten Ways for Email List Building
Email & Retention Marketing
3 years ago
10
Valeriya Lisnyak
3919
6
What is Direct Marketing? And How Can You Use It for Your Business?
Email & Retention Marketing
Business
3 years ago
10
Olha Bielik
5696
5
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