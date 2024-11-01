Email Academy – tips and expert articles

The Psychology Behind Email Marketing: Writing Emails That Drive Sales
Email & Retention Marketing
11 months ago 9
Alina Mostinets
3231 6
How to collect contacts for email newsletters and cold calls using Google Earth
Email & Retention Marketing
a year ago 4
Anton Liakhovskii
2212 4
What Will Email Marketing and Customer Engagement Look Like in 2026? Chatbots and New Channels
Email & Retention Marketing
a year ago 3
Alina Pshenichnicova
2997 4
Email Marketing for the Service Industry: Building an Effective Strategy
Email & Retention Marketing
a year ago 12
Valeriya Lisnyak
3194 8
All About Transactional Emails and How to Use Them
Email & Retention Marketing
a year ago 16
Nataliia Barashkova
6866 6
What Are .sig Files, and How Do You Use Them?
Email & Retention Marketing
a year ago 5
Natalia Koshel
20395 3
Email Newsletters for Online Stores, From Idea to Launch
Email & Retention Marketing
2 years ago 20
Anastasiia Sadovnikova
3862 1
Email Newsletter Design: A Complete Guide
Email & Retention Marketing
2 years ago 11
Viktoriya Shatskaya
5552 2
Email Bounce Back: Strategies to Overcome Email Delivery Challenges
Email & Retention Marketing
2 years ago 6
Solomiya Stasiuk
5227 2
How to Measure Your Newsletter Performance: 10 Key Email Marketing Metrics
Email & Retention Marketing
2 years ago 11
Valeriya Lisnyak
9146 2
How to Create a Customer Journey Map in Email Marketing
Email & Retention Marketing
2 years ago 9
Solomiya Stasiuk
8728 2
How a New IP Address Can Break Into the World of Big Email Campaigns: Warming Up a Newbie
Email & Retention Marketing
2 years ago 5
Evgenia Lebedeva
2714 2
What Is Email Marketing? A Complete Guide
Email & Retention Marketing
2 years ago 16
Khrystyna Kruk
5675 2
AMP Emails: Take Your Mailing List and Customer Engagement to the Next Level
Email & Retention Marketing
2 years ago 4
Evgenia Lebedeva
3022 2
What is RFM Analysis and How to Segment Customers
Email & Retention Marketing
2 years ago 10
Dmytro Havrylov
5080 2
Ten Ways for Email List Building
Email & Retention Marketing
3 years ago 10
Valeriya Lisnyak
3919 6
What is Direct Marketing? And How Can You Use It for Your Business?
Email & Retention Marketing Business
3 years ago 10
Olha Bielik
5696 5
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